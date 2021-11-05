Люди знайшли снаряд для реактивної системи "Град" у Дніпрі [ Редактировать ]
У Дніпрі на подвір'ї багатоповерхівки люди знайшли снаряд для реактивної системи "Град". Лежав боєприпас поруч із теплотрасою. Як він опинився біля магістральної труби - досі невідомо. Вибухотехніки вивезли снаряд на полігон і знешкодили.
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