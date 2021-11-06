Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в ближайшее время может подписать контракт с итальянским клубом "Дженоа", который выступает в Серии А. Об этом сообщает gianlucadimarzio.com

Таким образом, стороны рассматривают 2 типа контракта - трехлетний или двухлетний с возможностью продолжения на год вперед. В настоящее время "Дженоа" возглавляет Давид Беллардини, однако вскоре соглашение с ним будет прекращено.

Отмечается, что "Дженоа" занимает в чемпионате Италии 15-е место. Известно, что "Дженона" принадлежит американской компании 777 Partners, которая приобрела контрольный пакет акций у бывшего владельца Энрико Прециози.

Читайте также, бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко раскрыл изданию "Трибуна" подробности своего ухода из команды. С Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.

Кроме того, после долгой паузы бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вышел к журналистам. Он заверил, что уходить с должности не хотел, удивлены таким отношением к тренерскому штабу и ассистенты Андрея Шевченко.

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