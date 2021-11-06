На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 25 488 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом за 24 часа зарегистрирован абсолютный антирекорд смерти от COV Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 058 014 инфицированных COVID-19. При этом от инфекции выздоровели 2 504 236 человек (11 817 - за минувшие сутки), а умерли 71 635 украинцев (793 - за минувшие сутки, рекорд за все время эпидемии в Украине).

Отмечается, что за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5 057 человек. 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

Читайте также, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Препараты помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, основной особенностью болезни является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.

Кроме того, у людей могут быть осложнения от коронавируса, которые длятся годами. Такие последствия возможны даже при легкой форме коронавируса. Часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.

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