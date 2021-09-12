Додаток "Дія", який працює на территорії України, дуже добре захищений від можливих хакерських атак. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив віце-прем'єр міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку "Дія". Там хакери з усього світу випробовують свої сили, щоб знайти вразливості та отримати за це мільйонну премію.

Хакери з усього світу працюють. Є спеціальна платформа, де розгорнута копія "Дії" і хакери з усього світу намагаються знайти якісь вразливості. Поки що їх немає. Також є якісь прояви серйозних атак на додаток, але вони безуспішні.

Також Федоров додав, що "Дія" не зберігає персональних данних і 80% часу приділяється безпеці, тому "Дія" є одним з найбезпечніших продуктів в світі. Зараз в Україні кожного тижня запускаются нові послуги і готується "Дія-саміт", де будут тестувати багато послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальних послуг і соціальних послуг. Крім того в додатку з'явиться послуга, яка не дозволить взяти сторонній людині кредит на персональні дані користувача, шляхом відправлення спеціального сповіщення.

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