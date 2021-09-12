"Дія" в роботі: Михайло Федоров розповів про функціонування додатку і нові можливості [ Редактировать ]
Додаток "Дія", який працює на территорії України, дуже добре захищений від можливих хакерських атак. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив віце-прем'єр міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку "Дія". Там хакери з усього світу випробовують свої сили, щоб знайти вразливості та отримати за це мільйонну премію.
Хакери з усього світу працюють. Є спеціальна платформа, де розгорнута копія "Дії" і хакери з усього світу намагаються знайти якісь вразливості. Поки що їх немає. Також є якісь прояви серйозних атак на додаток, але вони безуспішні.
Також Федоров додав, що "Дія" не зберігає персональних данних і 80% часу приділяється безпеці, тому "Дія" є одним з найбезпечніших продуктів в світі. Зараз в Україні кожного тижня запускаются нові послуги і готується "Дія-саміт", де будут тестувати багато послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальних послуг і соціальних послуг. Крім того в додатку з'явиться послуга, яка не дозволить взяти сторонній людині кредит на персональні дані користувача, шляхом відправлення спеціального сповіщення.
Читайте также, Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении "Дия". Для этого необходимо иметь биометрический загранпаспорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Попри розбіжності в думках щодо того, як долати та які саме виклики - гості форуму одностайно заявляють: такий майданчик, як "Ялтинська європейська стратегія" - необхідний як ніколи.
Для українських моряків закрили море. Фактично - вони потрапили у бюрократичну пастку, і не можуть отримати необхідних документів, аби влаштуватися на роботу.
В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери
Дорогу там не лагодили ще з минулого століття. Чому потреби жителів села ігнорують десятки років, дізнавалися мої колеги.
Жителі все ж сподіваються, що за 30 років чиновники врешті віднайдуть кошти і для них. Бо інакше Воловиця просто поповнить список вимираючих сіл України.