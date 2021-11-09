Во вторник утром, 9 ноября, в Киеве, на проспекте Науки, возле дома №33 произошло ДТП с грузовым автомобилем. Об этом сообщает "Киев Оперативный."

Как говорят очевидцы, водитель грузовика остановился, чтобы купить сигареты на остановке, однако забыл поставить машину на ручной тормоз.

Машина прокатилась метров 70 вниз, влетела в припаркованный автомобиль Жигули и в стену жилого дома.

Пострадавших нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Кроме того, на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в ночь на 1 ноября произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Юные каратисты возвращались с проходившего в Виннице чемпионата Украины по киокушинкай каратэ.

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