30 тисяч силовиків наглядали за виборами у Нікарагуа [ Редактировать ]
У Нікарагуа диктатор Данієль Ортега піде на четвертий президентський термін. Він переміг на так званих виборах, які відбулися в країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75 відсотків виборців. Водночас відомо, що голосування відбулося під наглядом 30 тисяч поліцейських і військових.
А більшість представників опозиції ще в травні заарештували. Низка країн Заходу, а також США не визнали результатів голосування. Офіційний Вашингтон вибори назвав "недемократичними" та заявив про запровадження нових санкцій проти Нікарагуа.
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Він переміг на так званих виборах, які відбулися в країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75 відсотків виборців.
Серйозних порушень у день виборів поліція не зафіксувала. Одного виборця оштрафували за розірваний бюлетень. А спостерігачі громадянської мережі "Опора" заявили про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях.
Під час оголошення результатів - у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці.
Официальных данных пока нет, есть только первые итоги голосования в районах
Там обирають своїх представників до Верховної Ради. І всі місцеві готелі заповнені політтехнологами, - кажуть в організації "Стоп корупції".