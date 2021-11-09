У Нікарагуа диктатор Данієль Ортега піде на четвертий президентський термін. Він переміг на так званих виборах, які відбулися в країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75 відсотків виборців. Водночас відомо, що голосування відбулося під наглядом 30 тисяч поліцейських і військових.

А більшість представників опозиції ще в травні заарештували. Низка країн Заходу, а також США не визнали результатів голосування. Офіційний Вашингтон вибори назвав "недемократичними" та заявив про запровадження нових санкцій проти Нікарагуа.