В Киеве автомобиль службы такси Bolt на огромной скорости влетел на стоянку по проспекту Бажана.

Авария произошла 9 ноября днем между станциями метро "Позняки" и "Харьковская" в направлении Борисполя.

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai играл "в шашки" на дороге на скорости свыше 100 км/час: резко перестраивался из ряда в ряд. При маневре он зацепил автомобиль Ford, который от удара срикошетил в фуру.

Сам Bolt вылетел на тротуар, где снес забор стоянки, зацепив столб и 4 автомобиля.

К счастью, никто не пострадал. Telegram-каналы пишут, что автомобиль находился в аренде, а за рулем был иностранец. Полицейские предложили ему пройти тест на "драгере", он оказался трезв.

Местные жители сбежались к месту аварии, посмотреть в порядке ли автомобили.

Напомним, что недавно в Харькове и Полтаве сожгли несколько автомобильных стоянок.