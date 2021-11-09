В Киеве автомобиль такси на огромной скорости влетел на стоянку (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Магнолия-ТВ
В Киеве автомобиль службы такси Bolt на огромной скорости влетел на стоянку по проспекту Бажана.
Авария произошла 9 ноября днем между станциями метро "Позняки" и "Харьковская" в направлении Борисполя.
По словам очевидцев, автомобиль Hyundai играл "в шашки" на дороге на скорости свыше 100 км/час: резко перестраивался из ряда в ряд. При маневре он зацепил автомобиль Ford, который от удара срикошетил в фуру.
Сам Bolt вылетел на тротуар, где снес забор стоянки, зацепив столб и 4 автомобиля.
К счастью, никто не пострадал. Telegram-каналы пишут, что автомобиль находился в аренде, а за рулем был иностранец. Полицейские предложили ему пройти тест на "драгере", он оказался трезв.
Местные жители сбежались к месту аварии, посмотреть в порядке ли автомобили.
Напомним, что недавно в Харькове и Полтаве сожгли несколько автомобильных стоянок.
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