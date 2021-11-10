Жесткие карантинные ограничения во Львове продлили до 29 ноября. Однако, ученики 1-4 классов возвращаются за школьные парты. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает мэр Львова Андрей Садовой.

С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы, уточнил Садовой.

"Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября", - сообщил он.

По его словам, медики отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

"Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения", - заявил он.

Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.