В Ривненской области женщине во время вакцинации укололи препарат CoronaVac, в то время как иммунизироваться местная жительница хотела AstraZeneca. Об этом пишет издание "Ривне 1".

Как стало известно, инцидент произошел в городе Сарны. Там местная жительница сделала в районной поликлинике вакцину от коронавируса. Иммунизироваться она хотела препаратом AstraZeneca, однако вместо него ей вкололи китайскую вакцину.

В самом же медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.

"По проверке всей бумажной документации и по пояснительным запискам персонала, который был задействован в проведении этой вакцинации, выплывает, что пациентке провели иммунизацию препаратом AstraZeneca. Сейчас по сопоставлению все остаточных доз вакцины и вакцинированных доз, никаких неточностей не обнаружили", — сообщила главная врач Сарненского районнго центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.

В свою очередь пациентка, которой вкололи не тот препарат, обратилась в полицию.

Женщина написала два заявления в отношении медиков, которые якобы допустили халатность, а также в отношении копов, не составивших протокол первый раз.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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