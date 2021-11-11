В среду, 10 ноября, двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова повесился в собственной квартире. Полиция квалифицировала смерть Бориса Павлова как самоубийство. Об этом сообщила инспектор по коммуникациям Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

По факту смерти Бориса Павлова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство.

По словам Лесонен, в рамках уголовного производства проводится расследование, детали которого пока неизвестны.

В то же время в сети выложено видео с гражданской женой погибшего Бориса Павлова Анастасией Тесленко, которая рассказала, что поводом для самоубийства могли стать его серьезные заболевания, в частности онкология.

По словам женщины, Борису было отказано в операции якобы по той причине, что во время обследования у него обнаружили еще и туберкулез. Она также добавила, что о решении консилиума врачей стало известно накануне трагедии.

Напомним, тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире. Позже полиция устанавливает обстоятельства смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога. Накануне мужчина жаловался на самочувствие.

Ранее в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом с ним было ружье, Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, он был кандидатом от ОПЗЖ.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них - самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего.

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