16-річна дівчина виграла суд у батька-ативакцинатора [ Редактировать ]
А в Італії за право вакцинуватися навіть судяться! У Палермо 16-річна дівчина подала до суду на власного... батька. Той із родиною не живе.
Сам антивакцинатор і забороняв щепитись дочці. І хоча мати свій дозвіл на імунізацію дала, в Італії це мають погодити обоє батьків. Тож у підсумку суд став на бік позивачки.
І першу дозу вакцини проти коронавірусу дівчина отримає вже найближчим часом.
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