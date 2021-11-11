Хоча мати свій дозвіл на імунізацію дала, в Італії це мають погодити обоє батьків.

А в Італії за право вакцинуватися навіть судяться! У Палермо 16-річна дівчина подала до суду на власного... батька. Той із родиною не живе.

Сам антивакцинатор і забороняв щепитись дочці. І хоча мати свій дозвіл на імунізацію дала, в Італії це мають погодити обоє батьків. Тож у підсумку суд став на бік позивачки.

І першу дозу вакцини проти коронавірусу дівчина отримає вже найближчим часом.