В Норвегии предоставят третью дозу COVID-вакцины [ Редактировать ]
Правительство Норвегии приняло решение прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей в возрасте 18 лет и старше. При этом Кабмин предоставит муниципалитетам возможность использовать цифровые сертификаты в качестве средства борьбы с продолжающимся всплеском коронавируса.
До сих пор в Норвегии вакцинировали третьей дозой только лиц в возрасте 65 лет и старше.
"В следующем году третью дозу будут предлагать всем в возрасте 18 лет и старше", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
В конце сентября Норвегия отменила последние карантинные меры, которые в течение 18 месяцев ограничивали социальное взаимодействие и препятствовали работе многих предприятий.
Читайте также, на территории Соединенных Штатов Америки проверяют информацию о том, что после вакцинации препаратом от коронавируса компании Moderna у молодых людей начал появляться новый возможный побочный эффект в виде редкого заболевания сердца.
по теме
Теперь получить прививку можно прямо в трамвае
Речь идет хотя бы об одной дозе вакцины
В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием
Это происходит сейчас с вакциной против гриппа
Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно