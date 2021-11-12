Правительство Норвегии приняло решение прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей в возрасте 18 лет и старше. При этом Кабмин предоставит муниципалитетам возможность использовать цифровые сертификаты в качестве средства борьбы с продолжающимся всплеском коронавируса.

До сих пор в Норвегии вакцинировали третьей дозой только лиц в возрасте 65 лет и старше.

"В следующем году третью дозу будут предлагать всем в возрасте 18 лет и старше", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

В конце сентября Норвегия отменила последние карантинные меры, которые в течение 18 месяцев ограничивали социальное взаимодействие и препятствовали работе многих предприятий.

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