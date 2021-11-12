Три масштабні схеми діяли в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Турагентства і друкарні, які заробляли мільйони на підробці ковід-документів, протягом доби викрила СБУ. Три масштабні схеми діяли в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

За даними слідства, ділки виготовляли фейкові довідки про негативні ПЛР-тести та Covid-сертифікати. Для візуальної достовірності наносили на них QR-коди, які переводили на фіктивні сайти медзакладів.

Вартість фейкового ПЛР-тесту становила від 500 до 750 гривень, а сертифіката про вакцинацію - 4,5 тисячі.