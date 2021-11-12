СБУ викрила турагентства та друкарні, які підробляли ковідні документи [ Редактировать ]
Турагентства і друкарні, які заробляли мільйони на підробці ковід-документів, протягом доби викрила СБУ. Три масштабні схеми діяли в Києві, Харкові та Івано-Франківську.
За даними слідства, ділки виготовляли фейкові довідки про негативні ПЛР-тести та Covid-сертифікати. Для візуальної достовірності наносили на них QR-коди, які переводили на фіктивні сайти медзакладів.
Вартість фейкового ПЛР-тесту становила від 500 до 750 гривень, а сертифіката про вакцинацію - 4,5 тисячі.
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Для так званої "амністії" ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада.
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Сертифікат про одужання зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.
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