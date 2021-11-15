В Україні близько 40 тисяч підлітків зробили щеплення від коронавірусу [ Редактировать ]
Голова Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюг назвав школи рушієм пандемії і порадив масово вакцинувати дітей проти ковіду. На сьогодні в Україні близько 40 тисяч підлітків від 12 років зробили щеплення від коронавірусної інфекції. Але для імунізації неповнолітнім потрібно виконати низку умов. Детальніше Ольга Клюєва.
П'ятнадцятирічний Костянтин Іванченко, хоча торік і хворів на ковід, вирішив щепитися проти коронавірусу. Побічних ефектів від ін'єкції не було.
Костянтин Іванченко, вакцинований:
Я знаю, що вакцинування дає можливість подорожувати, відвідувати торгівельні центри, кафе і почуватися вільною людиною. Це рішення було прийнято разом з батьками: татом і мамою.
Щоб імунізувати неповнолітніх проти Ковіду, потрібна не лише письмова згода батьків. Вакцинація можлива лише за умови наявності всіх інших необхідних щеплень.
Олександр Заїка, керівник програми імунізації Центру Громадського здоров'я:
Пріорітет - вакцинація обов'язковими щепленнями відповідна до календаря, дитина вакцинована обов'язковими щепленнями і дитину можна направляти на щеплення проти коронавірусної хвороби. Близько 37 тисяч щеплень вже проведено у віковиій категорії дітей від 12 років проти коронавірусної хвороби.
Нова хвиля пандемії, в якій домінує агресивний штам "Дельта", призвела до складнішого перебігу захворювання у дітей.
Алла Волоха, дитячий інфекціоніст:
Ситуація з коронавірусною хворобою у дітей надзвичайно серйозна , ми бачимо велику кількість госпіталізацій, госпіталізується багато дітей, які потребують кисню, реанімації захворювання і є смертельні випадки, те, що ми не бачили в попередні хвилі. В інших країнах також є дані, що діти хворіють тяжче і частіше помирають.
Вакцина "Комірнаті" від Файзер - єдина дозволена в Україні для щеплення дітей від 12 років. У Сполучених Штатах та деяких європейських країнах цей препарат дозволили колоти з 5 років. Як показує світовий досвід, діти переносять вакцинацію проти Ковіду набагато легше, аніж дорослі.
Алла Волоха, лікар-інфекціоніст:
У Франціїї отримали щеплення 50 відсотків підлітків. В Америці також половина підлітків вакцинована. Також в Данії. На сьогодні більшість експертів в світі вважають, що діти також мають бути захищені.
Наразі в Україні вакцинація дітей проти Ковіду не набула масового характеру.
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