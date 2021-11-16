Американець відкрив вогонь по підлітках [ Редактировать ]
П'ятеро дітей та один дорослий постраждали під час стрілянини у США. Невідомий відкрив вогонь біля середньої школи в місті Орора, штат Колорадо.
Вогнепальних поранень зазнали підлітки від 14 до 18 років.
Їх ушпиталили, життю нічого не загрожує, - повідомили в поліції. Стрілець з місця події втік, його розшукують.
по теме
Невідомий відкрив вогонь біля середньої школи в місті Орора, штат Колорадо.
А усі без винятку школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях та Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі й Дніпрі.
Усіх доправили до лікарні. Місцеві банди активізувалися після вбивства влітку президента Жовенеля Моїза.
Aмериканский регулятор офіційно дав дозвіл щепити від коронавірусу дітей віком від п'яти років. Школи у деяких штатах уже поставили умову - невакцинованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання.
Віднині повернуться за парти учні молодших класів у Львові, Черкасах і Сумах.