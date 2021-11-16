По словам заместителя начальника медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - стабильное. Его жизненно важные параметры в норме. Об этом пишет "Грузия Online".

Как отметил Чидрашвили, жизненные показатели и результаты анализов Саакашвили в норме.

"Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы", - заявил заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы.

Он добавил, что сегодня Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и диагностические обследования, в связи с чем его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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