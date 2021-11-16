Убийцей юного патрульного под Луганском оказался полицейский [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего патрульного полицейского из Рубежного. Им оказался другой коп. Об этом сообщила в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления. Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.
Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса (Умышленное убийство). В Госбюро расследований резонансное убийство пока не комментировали.
Утром 16 ноября стало известно, что в Рубежном Луганской области на территории бывшего лицея (СШ №6) по адресу Владимирская, 19, убили 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова.
Преступник завладел его табельным оружием и скрылся с места преступления. Полиция ввела план "Сирена".
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
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