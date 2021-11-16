Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту у Канаді [ Редактировать ]
Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту. Найбільше затопило Британську Колумбію. Влада міста Меррітта - із населенням сім тисяч жителів - закликала людей евакуюватися. Мости залило. Через паводок вийшла з ладу міська система стічних вод. У одній із громад оголосили надзвичайний стан. Зсув ґрунту заблокував дві автомагістралі, у пастці опинилися близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера.
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Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни. Влада міста Меррітта - з населенням сім тисяч жителів - закликала людей евакуюватися.
Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
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