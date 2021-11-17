В Киеве цены на проезд в общественном транспорте могут не повысить до 20 гривен за поездку. Поскольку киевские власти в обязательном порядке должны получить одобрение от Государственной регуляторной службы Украины. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ГРС.

Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразное или неадекватное, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы - решение не может быть принято.

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В ведомстве подчеркнули, что нарушение требований регуляторного законодательства является основанием для

Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.

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