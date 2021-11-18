Международная команда ученых из Неаполитанского университета раскопала в Египте остатки легендарного храма Солнца. Об этом сообщает телеканал CNN.

Профессор египтологии Массимилиано Нуццоло заявил, что находка была обнаружена под фундаментом храма в Абу-Гураби близ Каира. Возраст находки составляет около 4500 лет.

Археологи 19 века нашли лишь небольшую часть сооружения и предположили, что это были остатки раннего этапа строительства того же храма. Теперь наши открытия показывают, что это была совершенно другая структура, построенная по подобию храма Нусры.

Отмечается, что были найдены печати с именами королей, а также фрагменты различных колон и огромное количество посуды, сделанной из керамики, которая относится к 25 веку до нашей эры. В настоящее время ученые утверждают, что находка планировалась как храм бога Солнца Ра.

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Кроме того, в Норвегии ученые из университетского музея нашли древний языческий храм викингов. Храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию, уничтожая языческие реликвии.

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