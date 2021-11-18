20-летняя актриса Анна Тринчер выходит замуж: вместо букета будет гиря [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Украинская актриса Анна Тринчер выходит замуж за своего возлюбленного - блогера Александра Волошина.
Анна рассказала о том, что "предложение руки и сердца" Александр сделал ей еще в октябре во время байкшоу и подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.
Саму свадьбу они планируют отпраздновать летом 2022 года. Празднование не будет традиционным. Пара хочет устроить молодежное и хайповое торжество.
Вот рэперскую, хочется какого-нибудь гротеска, да. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю.
На свадьбу планируют пригласить звезд шоу-бизнеса.
Это и Jerry Heil, которая пела, когда Саша делал мне предложение. Настя Каменских, Надя Дорофеева и Дантес, Потап, Позитив, Михаил Поплавский, Павел Зибров. Я думаю, что у нас будет достаточное количество звезд на свадьбе. А кто споет и как именно - посмотрим.
На вопрос о планировании детей, Анна ответила, что она пока чайлдфри, так как не представляет "как можно концентрироваться на другом человеке".
Напомним, что Американская актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Картера Реума. Летом Пэрис Хилтон ждет первенца.
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