Сегодня, 18 ноября, в 07:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области в результате ДТП погиб ребенок.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, еще двоих взрослых с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", которым управляла 48-летняя жительница Ивано-Франковска, столкнулся с автомобилем "Опель Астра", под управлением 50-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажирка "Опеля", 12-летняя девочка, от полученных травм, скончалась на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще одна пассажирка, 52-летняя жительница того же села, с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП на трассе образовались огромные пробки.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полицейские устанавливают происшествия.

Напомним, что украинская телеведущая Лидия Таран попала в ДТП, находясь в машине такси. Ранее мы писали о том, что известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с семьей отправился в Египет. Во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.

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