Четверо людей загинули через вибух на заводі боєприпасів в Румунії. Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала.

Ще четверо працівників постраждали. Усіх ушпиталили. Їхній стан стабільний. За фактом розпочато розслідування. Завод розташований у південному місті Бебень.

Він постачає снаряди для НАТО й Міністерства оборони Румунії. Два роки тому на цьому ж підприємстві внаслідок вибуху загинув 22-річний чоловік.