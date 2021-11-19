В Румунії вибухнув завод боєприпасів, є четверо загиблих [ Редактировать ]
Четверо людей загинули через вибух на заводі боєприпасів в Румунії. Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала.
Ще четверо працівників постраждали. Усіх ушпиталили. Їхній стан стабільний. За фактом розпочато розслідування. Завод розташований у південному місті Бебень.
Він постачає снаряди для НАТО й Міністерства оборони Румунії. Два роки тому на цьому ж підприємстві внаслідок вибуху загинув 22-річний чоловік.
по теме
Споруда частково обвалилася. Поранені десятеро людей. З них чотирьох ушпиталили.
Лежав боєприпас поруч із теплотрасою. Як він опинився біля магістральної труби - досі невідомо.
Він показав їм документи, далі опустив вікно і підірвав газовий балон. Вибух відкинув правоохоронців від машини.
Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк.
Польща повідомляє про нові спроби штурму й затримання біженців.