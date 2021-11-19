В столице приняли решение вернуть на "очное" обучение абсолютно во всех учреждениях образования. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Таким образом, Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решила вернуть на "очное" обучения следующие учреждения:

Специализированного образования;

Внешкольного образования;

Профессионального образования;

Высшего образования;

Художественного образования;

Физической культуры и спорта.

Читайте также, школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты, вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

Кроме того, школьники в Киеве вернутся в классы только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Детей начали госпитализировать с тяжелыми формами болезни, а общее количество больных коронавирусом несовершеннолетних увеличилось.

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