В Киеве приняли невероятное решение о работе учреждений образования [ Редактировать ]
В столице приняли решение вернуть на "очное" обучение абсолютно во всех учреждениях образования. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
Таким образом, Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решила вернуть на "очное" обучения следующие учреждения:
- Специализированного образования;
- Внешкольного образования;
- Профессионального образования;
- Высшего образования;
- Художественного образования;
- Физической культуры и спорта.
Читайте также, школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты, вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.
Кроме того, школьники в Киеве вернутся в классы только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Детей начали госпитализировать с тяжелыми формами болезни, а общее количество больных коронавирусом несовершеннолетних увеличилось.
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