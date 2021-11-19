На скорости и без дверей: видео из поезда "Укрзализныци" шокирует пользователей [ Редактировать ]
Поезд "Укрзализныци" снова поразил пассажиров своими "комфортными" условиями. Так, пользователи сети оказались поражены тем, насколько перевозчик игнорирует правила безопасности.
Один из пассажиров выставил видео, на котором поезд мчится на полной скорости, а дверь между вагонами то ли открыта на распашку, то ли ее и вовсе нет.
На заснятых кадрах поезд "Нежин-Киев".
Открытая дверь в тамбуре обеспечивает дополнительную прохладу и свежий воздух.
Читайте также, "Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения.
Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.
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