С начала нового 2022 года в Украине ожидается очередной рост тарифов на коммунальные услуги.



Власти уже приняли решение о подорожании теплоснабжения, однако вместе с этим вырастут и остальные тарифы на показатели в платежках.

Так, эксперты отмечают, что электроэнергия подорожает на 20 - 45% для бытовых потребителей и на 50 - 70% для бизнеса.

Отопление и горячая вода увеличится в стоимости от 50 до 70%, водоснабжение и канализация подорожают на 20 - 30 %.

Газ для бытовых потребителей будет дороже на 15 - 20% (почти 9 грн за кубометр), а для теплокоммунэнерго газ будет стоить на 30 - 50% больше обычного (не более 8,5 грн. за кубометр), распределение и доставка газа тоже значительно подорожает на 40 - 60% (4 - 5 грн).

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"А вот вопрос помощи от государства в виде субсидий, так как бюджета может не хватить на всех нуждающихся в льготах украинцев под большим вопросом", - говорят эксперты, пишет "Апостроф".

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