С 1 декабря цены на газ изменятся. ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

Бытовые потребители природного газа должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

Подчеркиваем, что ГК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды".

"Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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