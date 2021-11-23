FIFA объявила претендентов на звание лучшего игрока года [ Редактировать ]
Источник: ФИФА
Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала короткий список финалистов премии на звание лучшего игрока года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В список претендентов на "Золотой мяч" вошли:
- Карим Бензема (Франция/"Реал Мадрид");
- Кевин Де Брюйне (Бельгия/"Манчестер Сити");
- Криштиану Роналду (Португалия/"Ювентус", "Манчестер Юнайтед");
- Эрлинг Хааланд (Норвегия/"Боруссия");
- Жоржиньо (Италия/"Челси");
- Н'Голо Канте (Франция/"Челси");
- Роберт Левандовски (Польша/"Бавария");
- Килиан Мбаппе (Франция/"Пари Сен-Жермен");
- Лионель Месси (Аргентина/"Барселона", "Пари Сен-Жермен");
- Неймар (Бразилия/"Пари Сен-Жермен");
- Мохамед Салах (Египет/"Ливерпуль").
В список номинантов на приз лучшему вратарю вошли Алиссон Беккер из "Ливерпуля", Джанлуиджи Доннарумма из "Пари Сен-Жермен", Эдуар Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Каспер Шмейхель ("Лестер Сити").
Голосование продлится до 10 декабря, а церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 января 2022 года.
В 3030 году лучшим игроком планеты был назван форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Он стал лишь вторым за 13 лет игроком, который сумел получить престижную награду, обойдя Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Как сообщали "Подробности", "Золотой мяч" в 2021 году должен получить нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Лионель Месси.
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