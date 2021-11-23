Украинские банки получили 58,354 млрд гривен прибыли за десять месяцев 2021 года - это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен). Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Так, за этот период доходы банков составили 217,759 млрд гривен против 209,251 млрд гривен годом ранее. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,578 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 22,118 млрд гривен прибыли.

Расходы банков составили 159,405 млрд гривен против 169,423 млрд гривен годом ранее.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

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