Міжнародна група з координації допомоги родичам жертв збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч. І зазначили, якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, Координаційна група розглядатиме інші заходи щодо розв'язання цього питання в рамках міжнародного права.