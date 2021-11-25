Іран відкинув пропозицію про зустріч з міністрами України та інших країн [ Редактировать ]
Міжнародна група з координації допомоги родичам жертв збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч. І зазначили, якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, Координаційна група розглядатиме інші заходи щодо розв'язання цього питання в рамках міжнародного права.
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На засіданні були присутні десять підозрюваних військових різних рангів. А також члени родин загиблих та адвокати.
У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч.
Про це повідомляє Associated Press. На засіданні були присутні десять підозрюваних військових різних рангів.
На засіданні були присутні десять підозрюваних військових різних рангів. А також члени родин загиблих та адвокати.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна