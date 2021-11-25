Мігранти влаштували акцію протесту з проханням їх прийняти [ Редактировать ]
Ані дня без провокацій. На білорусько-польському кордоні майже дві сотні нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі.
Водночас польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі засліпити їх лазерами та стробоскопами.
За повідомленням польської прикордонної служби, це була лише одна з численних спроб біженців перейти кордон. Самі мігранти сьогодні на пункті пропуску "Брузги" влаштували акцію протесту з проханням до європейських країн прийняти їх.
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