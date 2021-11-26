В северо-восточной провинции Китайской народной республики прошли мощные снегопады и метели. Об этом сообщает издание The Watchers.

Наихудшая ситуация наблюдается в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Также из-за непогоды были закрыты школы и детские сады в Харбине, Цзилине и других городах.

Отмечается, что в провинции Хэйлунцзян власти приняли решение закрыть более 20 автомагистралей, а также отменить рейсы общественного транспорта. Известно, что в городе Цзямусы выпало 42 см снега. Выпадение снега достигло рекордных уровней в некоторых местах Хэйлунцзян.

Читайте также, в Киеве пошел снег. Жители большинства районов заметили погодные изменения, но некоторым так и не удалось пока наблюдать снег, киевляне снимали и делились видеороликами с первыми "звоночками" зимы в социальных сетях.

Кроме того, на острове Шри-Ланка прошли мощные ливни, в результате которых погибли более 10 человек, а также множество получили травмы. В Центре реагирования на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки заявили, что всего от стихийного бедствия пострадали более 100 тысяч семей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.