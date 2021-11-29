В Украину пытались завезти 140 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси – Госпогранслужба [ Редактировать ]
Беларусь, несмотря на введенные Киевом санкции, остается одним из главных поставщиков контрабандных сигарет в Украину. В четверг, 25 ноября, Госпогранслужба сообщила о задержании крупной партии табачной продукции белорусского производства, которую в нашу страну пытались завезти под видом торфяного субстракта.
Видео задержания опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы.
По данным пограничников, грузовик с контрабандным товаром был задержан на пункте пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи". По предварительными данным в грузовике находилось прядка 140 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси.
Предварительную информацию о возможном завозе в Украину сигарет предоставили оперативники девятого пограничного отряда.
Задержание фуры с контрабандными сигаретами проводилось в рамках спецоперации "Полесье", которую Украина начала для укрепления границы с Беларусью и недопущения миграционного кризиса.
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