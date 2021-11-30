Apple поможет в переписи населения Украины - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украина и американская компания Apple подписали меморандум о совместном проведении предстоящей переписи населения страны. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.
Глава государства не сообщил детали совместного проекта.
Напомним, что перепись населения Украины запланирована на 2023 год. Единственная в истории Украины перепись населения состоялась в 2001 году. По ее данным, в стране проживали 48,457 млн человек.
Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако в декабре 2015 года правительство перенесло ее на 2020 год, а позже - на 2023-й.
Как сообщали "Подробности", в октябре 2021 года Россия начала перепись населения в оккупированном Крыму. В ЕС и США осудили Москву за незаконную перепись населения в украинском регионе.
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