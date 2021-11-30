Решение КСУ по новым судьям: как отреагировали у Зеленского [ Редактировать ]
У президента Украины Владимира Зеленского расценили решение Конституционного суда отложить приведение к присяге судей Александра Петришина и Оксаны Грищук как затягивание времени. А также как проявление "круговой поруки в судебной системе". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергея Никифоров в Facebook.
Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ.
По его словам, Зеленский надеется, что в Верховном Суде "осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны".
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