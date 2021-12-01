Чергова стрілянина у США. 15-річний учень відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули. Ще шестеро людей, зокрема один вчитель - поранені. Інцидент стався у містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити близько 20-ти куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі не відомі.

Майкл МакГейб, заступник шерифа Округу Окленд: