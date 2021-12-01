Стрілянина у США: підліток вбив трьох дітей [ Редактировать ]
Чергова стрілянина у США. 15-річний учень відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули. Ще шестеро людей, зокрема один вчитель - поранені. Інцидент стався у містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити близько 20-ти куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі не відомі.
Майкл МакГейб, заступник шерифа Округу Окленд:
Правоохоронці взяли підозрюваного під варту через 5 хвилин після дзвінка на лінію 911. Він не пручався. Та вже скористався правом зберігати мовчання, хоче адвоката, наразі нічого нам не каже. Очевидно, що це велика трагедія.
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