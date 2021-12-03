Украина из-за "Омикрона" запретила въезд из восьми стран [ Редактировать ]
В полночь 3 декабря вступило в силу решение Кабмина о запрете пересечения границы Украины иностранцами, которые следуют из восьми африканских стран. В этих странах стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон".
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
Кому запретили въезд
Пересечение границы запрещается иностранцам, которые находились не менее 7 дней на территории следующих стран:
- Южно-Африканская Республика;
- Ботсвана;
- Зимбабве;
- Намибия;
- Лесото;
- Королевство Эсватини;
- Мозамбик;
- Малави.
Ограничение не касается иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, а также сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций и членов их семей.
Самоизоляция для украинцев
Украинцы и иностранцы, которым разрешен въезд в страну, возвращающиеся в Украину после не менее 7 дней пребывания в этих африканских странах, обязаны пройти самоизоляцию или обсервацию в течение 14 дней.
Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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