В полночь 3 декабря вступило в силу решение Кабмина о запрете пересечения границы Украины иностранцами, которые следуют из восьми африканских стран. В этих странах стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон".

Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

Кому запретили въезд

Пересечение границы запрещается иностранцам, которые находились не менее 7 дней на территории следующих стран:

Южно-Африканская Республика;

Ботсвана;

Зимбабве;

Намибия;

Лесото;

Королевство Эсватини;

Мозамбик;

Малави.

Ограничение не касается иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, а также сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций и членов их семей.

Самоизоляция для украинцев

Украинцы и иностранцы, которым разрешен въезд в страну, возвращающиеся в Украину после не менее 7 дней пребывания в этих африканских странах, обязаны пройти самоизоляцию или обсервацию в течение 14 дней.

Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.