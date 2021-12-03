В семье Ивана Урганта случилось горе [ Редактировать ]
В пятницу, 3 декабря, ушла из жизни знаменитая советская и российская актриса театра и кино, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта, Нина Ургант. Ей было 92 года.
Актриса известна ролями в фильмах "Волшебная сила искусства", "Красавец-мужчина", "Белорусский вокзал". Всего в ее багаже более 40 ролей в кино.
Ургант также лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии "Золотая маска" и многих государственных наград.
Напомним, что на днях в России скончался актер Валерий Гаркалин - звезда фильма "Ширли-мырли".
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