В пятницу, 3 декабря, ушла из жизни знаменитая советская и российская актриса театра и кино, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта, Нина Ургант. Ей было 92 года.

Актриса известна ролями в фильмах "Волшебная сила искусства", "Красавец-мужчина", "Белорусский вокзал". Всего в ее багаже более 40 ролей в кино.

Ургант также лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии "Золотая маска" и многих государственных наград.

Напомним, что на днях в России скончался актер Валерий Гаркалин - звезда фильма "Ширли-мырли".