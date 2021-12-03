Граждане Украины, которые используют ID-карту, как паспорт гражданина, смогут путешествовать в новые страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, в настоящее время по ID-карте можно беспрепятственно путешествовать в Грузию и Турцию. Сейчас ведутся переговоры о расширении списка стран, где действует документ.

Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира - это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры с тем, чтобы расширить перечень этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам.

Отмечается, что в МВД работают также над тем, чтобы можно было одновременно получать паспорт гражданина Украины ID-картой и заграничный паспорт гражданина Украины.

Читайте также, правительство Украины подписала договоренность с руководством республики Маврикий о двухстороннем безвизовом режиме. Граждане Маврикий могут въехать в Украину после оформления визы в зарубежных представительствах либо в электронном формате.

Кроме того, для украинских туристов открылись границы Словении. Помимо въезда в страну на туристических условиях, граждане Украины имеют возможность заезжать как транзитные пассажиры, сроком на 12 часов, в страну можно будет въехать при наличии одного из документов.

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