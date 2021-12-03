Под Львовом пылает костел (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В пгт Брюховичи Львовской области спасатели уже несколько часов тушат пожар, который возник в церкви. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о возгорании в деревянном костеле площадью 15х12 метров пожарные получили в 13:43. Как оказалось, вспыхнула обшивка утеплителя под куполом костела.
На момент прибытия спасателей горел купол храма и обшивка внутри на площади 70 кв. м.
В 14:56 спасатели смогли локализовать пожар на площади 180 м кв. К тушению привлечены 44 человека и 8 единиц техники ГСЧС.
Сообщается, что в результате пожара травмирован один человек. Причины возгорания установят компетентные органы.
Напомним, что 3 сентября в Киеве загорелся Костел святого Николая - одно из красивейших зданий украинской столицы, где проводились концерты органной музыки.
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Возгорание случилось в Святошинском районе
Сообщение о пожаре в ресторане на Андреевском спуске, 21, поступило в службу спасения в 17:28. По прибытию на место происшествия пожарные увидели, что пылает крыша здания на площади около 15 кв. м. В 17:58 пожар локализовали на площади 50 кв. м, а в 18:14 - ликвидировали
Причиной пожара стала разгерметизация
В перевернувшейся автоцистерне емкостью около 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный). На данный момент проходит ликвидация последствий аварии. Опасный химикат дезактивируют 31 спасатель и 9 единиц спецтехники