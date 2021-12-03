В пгт Брюховичи Львовской области спасатели уже несколько часов тушат пожар, который возник в церкви. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании в деревянном костеле площадью 15х12 метров пожарные получили в 13:43. Как оказалось, вспыхнула обшивка утеплителя под куполом костела.

На момент прибытия спасателей горел купол храма и обшивка внутри на площади 70 кв. м.

В 14:56 спасатели смогли локализовать пожар на площади 180 м кв. К тушению привлечены 44 человека и 8 единиц техники ГСЧС.

Сообщается, что в результате пожара травмирован один человек. Причины возгорания установят компетентные органы.

Напомним, что 3 сентября в Киеве загорелся Костел святого Николая - одно из красивейших зданий украинской столицы, где проводились концерты органной музыки.

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