Коштовності Жозефіни Бонапарт пустять з молотка. На торги виставлять діадему та інші прикраси, що належали дружині Наполеона. Ювелірні вироби найвищої якості виготовлені 1805 року у стилі неокласицизму. Упродовж 150 років вони зберігалися в приватній колекції у Великій Британії. За історичні лоти аукціонний дім Сотбіс розраховує вторгувати близько півмільйона фунтів стерлінгів.

Кристіан Споффорт, ювелірний експерт: