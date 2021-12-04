Коштовності Жозефіни Бонапарт пустять з молотка [ Редактировать ]
Коштовності Жозефіни Бонапарт пустять з молотка. На торги виставлять діадему та інші прикраси, що належали дружині Наполеона. Ювелірні вироби найвищої якості виготовлені 1805 року у стилі неокласицизму. Упродовж 150 років вони зберігалися в приватній колекції у Великій Британії. За історичні лоти аукціонний дім Сотбіс розраховує вторгувати близько півмільйона фунтів стерлінгів.
Кристіан Споффорт, ювелірний експерт:
Ніколи не знаєш, кого з цивільних осіб можна побачити у таких коштовностях на весільній церемонії. Однак загалом ми очікуємо, що хтось купить прикраси для приватної колекції або ж - справдяться наші великі сподівання - і ці предмети передадуть музею, щоби їх знову могли виставити на публічний огляд.
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