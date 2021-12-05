В Ужгороде утром, 5 декабря, сгорели два автомобиля, которые принадлежали местному журналисту и его жене. Речь о главном редакторе Закарпатского издания "ЗИДО" Павле Билецком. Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как рассказал Томиленко, журналист Билецкий, который также является членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ, связывает инцидент исключительно с его профессиональной деятельностью.

"Больше ни с чем не могу связать", - сказал журналист в комментарии НСЖУ.

В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 5:20 утра. На место происшествия прибыли пожарные и следователи. Они установили, что огонь полностью уничтожил автомобиль Subaru Forester и частично повредил Volkswagen Beetle.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит расследование.

Как ранее сообщали, в ночь на четверг, 11 ноября в Дубно Ривненской области неизвестный попытался поджечь автомобиль, которым пользуется 46-летний местный житель - помощник народного депутата из фракции "Слуги народа".

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