Безпілотний автобус з'явився на дорогах Франції. Країна стала першою у Європі, де громадський транспорт їздитиме без водіїв. Автобус здатний пересуватися самостійно за заздалегідь прокладеним маршрутом.

Раніше його випробовували у понад 400 місцях по всьому світу. Транспорт курсує без водія з максимальною швидкістю 40 кілометрів на годину. Одночасно проїхатися на такому можуть 12 пасажирів.

Автобус оснащений GPS-трекером, вимірювачем відстані, камерами та датчиками.