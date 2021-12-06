У Франції з'явився безпілотний автобус [ Редактировать ]
Безпілотний автобус з'явився на дорогах Франції. Країна стала першою у Європі, де громадський транспорт їздитиме без водіїв. Автобус здатний пересуватися самостійно за заздалегідь прокладеним маршрутом.
Раніше його випробовували у понад 400 місцях по всьому світу. Транспорт курсує без водія з максимальною швидкістю 40 кілометрів на годину. Одночасно проїхатися на такому можуть 12 пасажирів.
Автобус оснащений GPS-трекером, вимірювачем відстані, камерами та датчиками.
по теме
Україна відправила до США апарт "Січ-2-302". Там, з мису Канаверал, штат Флорида, супутник відправиться у космос.
В мессенджере WhatsApp сегодня появилась новая функция
Были завершены все формальности
Tesla Shanghai проведет бесплатный осмотр электромобилей
В NASA представили новую программу