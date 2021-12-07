COVID-19 в Україні: понад вісім тисяч інфікувань зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
8655 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли. Одужало - майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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Майже чотири з половиною тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.
Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.