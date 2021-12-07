Из Беларуси вылетел первый авиарейс с нелегалами (видео) [ Редактировать ]
Из Минска в Ирак вылетел целый самолет с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот.
Воздушное судно Boeing 747-400 перевезет мигрантов в иракский город Эрбиль. Указано, что всего на рейс Минск-Эрбиль было зарегистрировано 417 пассажиров. Среди них было два ребенка до двух лет).
Отмечается, что мигрантов в родную страну перевезет иракский авиаперевозчик Iraqi Airways. Известно, что среди людей, которые полетели домой - два ребенка.
Читайте также, на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело истощенного мигранта. В Госпогранкомитете Беларуси обвинили литовских пограничников в убийстве мигранта, не предоставив при этом никаких доказательств, мигранты неоднократно жаловались на издевательства и избиения.
Кроме того, нелегальные мигранты, которые размещались в центре для иностранцев в Лобушевском районе, устроили бунт и предприняли попытку скрыться с территории. требованием бунтовщиком являлся их перевоз в Германию, центр находится на территории полигона под охраной.
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