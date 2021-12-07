Вже з нового року газ подорожчає на 20 відсотків

Тарифи на комунальні послуги і далі зростатимуть. Кабмін оприлюднив розцінки на ЖКГ на наступні два роки.

Згідно з прогнозом, який опублікувало Міністерство економіки, вже з нового року газ подорожчає на 20 відсотків, електроенергія - на 17 з половиною, а гаряча вода та опалення - на 16.

У 23-му платитимемо за газ іще більше, ніж на 7 відсотків. За світло, гарячу воду та опалення - на десять відсотків відповідно. А 24-го року комунальні послуги подорожчають іще щонайменше на 10 відсотків.