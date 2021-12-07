Вартість комунальних послуг продовжуватиме рости [ Редактировать ]
Тарифи на комунальні послуги і далі зростатимуть. Кабмін оприлюднив розцінки на ЖКГ на наступні два роки.
Згідно з прогнозом, який опублікувало Міністерство економіки, вже з нового року газ подорожчає на 20 відсотків, електроенергія - на 17 з половиною, а гаряча вода та опалення - на 16.
У 23-му платитимемо за газ іще більше, ніж на 7 відсотків. За світло, гарячу воду та опалення - на десять відсотків відповідно. А 24-го року комунальні послуги подорожчають іще щонайменше на 10 відсотків.
по теме
За даними Центробанку, зараз стрибок цін стримують спеціальні зобов'язання про постачання світла за зниженими тарифами.
Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни - після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад два рази! Тож, за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень.
В скором времени Национальный регулятор Украины примет решения о защите потребителей газа, в связи с чем цена одного кубометра "голубого топлива" может снизиться в разы
Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання "Economist Intelligence Unit". За рік Тель-Авів піднявся з п'ятої сходинки на першу.
У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів на продукти беруть. І про те, що вони будуть платними - навіть не чули. Однак віддавати кревні за колись дармове - не готові.