Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на COVID, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на дві третини заповнення пасажирських місць. А ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали - лише на третину заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють. У новорічні дні з 31 грудня по перше січня в закритих приміщеннях дозволять збиратися не більш як сотні осіб.