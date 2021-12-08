У Польщі зачинять нічні клуби та дискотеки [ Редактировать ]
Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на COVID, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на дві третини заповнення пасажирських місць. А ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали - лише на третину заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють. У новорічні дні з 31 грудня по перше січня в закритих приміщеннях дозволять збиратися не більш як сотні осіб.
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По состоянию на среду, 8 декабря, в "желтой" зоне карантина находится 14 регионов
Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на COVID, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.
Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
В країні на чотири тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції - Жан Кастекс.
Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.