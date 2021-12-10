Росія завела Мінський процес та Нормандський формат у глухий кут. Адже не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили - саме відмова Москви діяти відповідально спричиняє безвихідь у цих переговорних процесах. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні.