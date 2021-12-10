Росія завела Мінський процес та Нормандський формат у глухий кут [ Редактировать ]
Росія завела Мінський процес та Нормандський формат у глухий кут. Адже не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили - саме відмова Москви діяти відповідально спричиняє безвихідь у цих переговорних процесах. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні.
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На ній хочуть терміново обговорити відносини України та Росії на тлі можливої ескалації. Сторони поважають суверенітет України й рішуче сприятимуть миру та безпеці у Європі.
Про це повідомила українська сторона у Тристоронній контактній групі. Загалом Москва не погодилася з жодною ініціативою України.
США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах.
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.