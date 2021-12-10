В Украине в "оранжевую" зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше - 13.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей:

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая.

"Красная" зона

За сутки без изменений. В этой зоне 10 регионов:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

"Оранжевая" зона

Эта зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:

Донецкая,

Одесская.

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Кроме того, канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. На территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых.