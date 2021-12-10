Небезпечну знахідку на спецавтомобілі вивезли в безлюдне місце та підірвали.

Бойовий арсенал посеред лісу. Біля села Ярмолинці, на Хмельниччині, чоловік знайшов снаряд і викликав рятувальників.

Сапери обстежили місце і виявили ще близько сотні боєприпасів. Надзвичайники кажуть, снаряди лежать у землі вже майже вісімдесят років - із часів Другої світової. Небезпечну знахідку на спецавтомобілі вивезли в безлюдне місце та підірвали.

Сергій Косар, заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області: