Чоловік знайшов сотню боєприпасів часів Другої світової війни [ Редактировать ]
Бойовий арсенал посеред лісу. Біля села Ярмолинці, на Хмельниччині, чоловік знайшов снаряд і викликав рятувальників.
Сапери обстежили місце і виявили ще близько сотні боєприпасів. Надзвичайники кажуть, снаряди лежать у землі вже майже вісімдесят років - із часів Другої світової. Небезпечну знахідку на спецавтомобілі вивезли в безлюдне місце та підірвали.
Сергій Косар, заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області:
Групою піротехнічних було здійснено залучення, під час якого додатково було виявлено 129 вибухонебезпечних предметів. Таких як артилерійські снаряди, мінометні міни, протипіхотна міна, а також інші види вибухонебезпечних предметів.
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